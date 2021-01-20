機構和外國人雙雙買進，KOSPI反彈2.6%. January. 20, 2021 08:12. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韓國綜合股價指數(KOSPI)在三天內暴漲2.6%，再次逼近3100點大關。機構在7個交易日的“拋售”行進上畫上了句號，開始買進股票，再加上外國人也加入進來，從而推動了股市的上漲。“大將股”三星電子也擺脫了副會長李在镕的拘留沖擊，暴漲2.3%。 19日，KOSPI指數比前壹天上漲78.73點(2.61%)，以3992.66點收盤。隨著機構和外國人的“雙引擎行情”持續，下午壹度突破3100點大關。 機構和外國人當天分別購買了5948億韓元和4124億韓元規模的股票。Kiwoom證券投資戰略組組長徐相永解釋說：“最近兩天連續出現2%以上的暴跌趨勢，因此出現了反向買進勢頭。”據分析，在拜登當選人美國政府上臺和財政部長珍妮特•耶倫舉行聽證會之前，對大規模經濟扶持政策的期待點燃了投資心理。相反，連續6個交易日進行收購的個人投資者拋售了超過1萬億韓元的股票，開始賺取差額利益。 隨著機構和外國人積極購買大型股，市價總額排在前20位的股票除Celltrion(-0.48%)外全部上漲。特別是，得益於電動汽車零部件供應量增加的消息，起亞汽車暴漲16.64%，現代汽車(8.51%)、現代摩比斯(6.65%)等相關股也大幅上漲。 三星電子股價暴漲2.35%，以8.7萬韓元收盤。李在镕副會長被判刑後，時隔壹天就擺脫了前壹交易日暴跌3%以上的沖擊。在個人投資者凈拋售204萬股的情況下，機構和外國人分別購買了113萬股和93萬股。三星SDI(3.68%)、三星工程(3.03%)、三星物產(0.70%)、三星生命(1.40%)等三星集團股也成功反彈。 另壹方面，隨著對“借債投資”的憂慮加大，證券公司紛紛中斷貸款投資股票的“信用交易融資”。繼大信證券從18日開始中斷新信用融資貸款之後，未來資產大宇和NH投資證券也宣布中斷貸款。截至18日，信用交易融資余額為21.3465萬億韓元，連續11個交易日增加。

한국어