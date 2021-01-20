文在寅的“與朝鮮協商韓美軍演”……主權和同盟不能用來討價還價. January. 20, 2021 08:12. . 美國駐韓國大使哈裏·哈裏斯昨天在韓美同盟論壇上發表演講時表示：“我們希望與朝鮮的外交取得成功，但希望並不是我們的行動方針。”他還表示，“韓美同盟的活動和演習是為了支援和平而維持準備態勢”，警告在沒有這種準備的情況下將迎來“命運的日子”。文在寅總統前天在新年記者會上就朝鮮要求停止韓美聯合軍演壹事表示：“必要時可以通過南北軍事共同委員會與朝鮮進行磋商。” 哈裏斯絕對不是針對文在寅總統在記者會上的內容。作為即將離任的大使，這是他對期間的感想和韓美同盟的泛泛而論。但是，這是文在寅總統發表“是否中斷聯合軍演也有可能成為與朝鮮磋商的對象”後做出的表態，因此勢必會形成微妙的對比。事實上，既是領土防衛的主權問題、又是韓美同盟之間決定的聯合軍演，絕不可能成為與第三者，而且還是日益鼓吹敵對感的朝鮮討價還價的籌碼，這也沒有必要非得借美國大使之口。但是，這種理所當然的常識，也在現政府中動搖。 文在寅總統的發言是要在剩下的任期內取得南北關系成果的急躁情緒的產物。文在寅總統自己承認“執政第五年的總統”的局限性，但同時表示，“因為這是我剩下的最後壹段時間……”，流露出了貪心。現在朝鮮問題也是相比解決更應註重管理的時候，但他毫不掩飾自己“無論何時、何地、哪怕是非面對面”也要進行對話的渴望。就聯合演習進行磋商的發言，也是下定決心無論如何也要把朝鮮拉出來而向朝鮮傳達的信息。 之所以出現這種無理招術的現象，是因為未能擺脫3年前平壤首腦會晤的幻想和迷戀。文在寅仍然對金正恩表示：“對和平、對話、無核化等意誌非常明確。”正因為是這樣的觀點，所以即使面對朝鮮威脅增強核武力，仍然做出“只要和平進程成功就可以解決所有問題”的單純回答。無論是對話努力還是軍事演習，目標都是壹樣的。但是應該壹起走，如果放棄壹個，其結果不是屈從就是危局。

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