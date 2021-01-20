去素食餐廳嗎？首爾948處壹覽無余. January. 20, 2021 08:12. by 李青雅記者 clearlee@donga.com. 首爾市19日表示，發掘出948家可以品嘗到素食的餐廳，並介紹給市民。 首爾市介紹的餐廳包括專門提供素食或銷售素食的普通餐廳及連鎖餐廳、咖啡廳、面包店等。首爾市以國際素食聯盟(IVU)的素食分類為依據，仔細分析食材或調味料中是否添加了動物性成分、是否使用了乳制品等，發現了1555家素食餐廳。其中，同意提供情報的地方被公開了。 素食餐廳可以在市政府主頁(www.seoul.go.kr)上搜索“首爾市素食餐廳現狀”進行確認。首爾市制作了可以貼在賣場上的廣告貼紙，並轉交給了此次公開的飯店。 首爾市市民健康局局長朴有美表示：“為了保障素食主義者以及尋找健康素食的市民的選擇權，我們策劃了此次項目。”

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