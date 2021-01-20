文在寅“與朝鮮磋商韓美聯合軍演”第二天，哈裏斯提及6·25戰爭並表示“不能放松警惕”. January. 20, 2021 08:13. by 權五赫 hyuk@donga.com. “韓美同盟活動和演習是為了支援韓半島和這個地區的和平，是為了維持（對朝防禦）準備態勢、不解除警戒而設計的。" 美國駐韓國大使哈裏·哈裏斯19日上午通過視頻出席了韓美同盟基金會和駐韓美軍戰友會主辦的第八屆韓美同盟論壇，並表示：“在我們未做好準備時會發生什麽事情，有很多歷史先例可鑒。”他說：“在71年前的那個命運的日子裏發生的事件也是事例之壹。”他以1950年因朝鮮南侵而發生的6·25戰爭為例，強調了韓美聯合軍演的重要性。他特別指出：“我們雖然希望同朝鮮的外交能夠成功，但希望並不是我們的行動方針。” 哈裏斯的發言是在文在寅總統19日在新年記者會上就朝鮮國務委員會委員長金正恩要求停止韓美聯合軍演表示“必要時可以通過南北軍事共同委員會進行磋商”的第二天發表的。 哈裏斯指出：“雖然朝鮮可能不再是真正的敵人，但應該記住，金正恩委員長在勞動黨第八次代表大會上為應對威脅和意外情況表示將強化朝鮮的核戰爭抑制力和軍事力。”他還表示：“長期以來，韓美同盟壹直對朝鮮攻擊起到防禦墻的作用，並成為地區安保穩定的堅實基礎”，“可以確定的是，美國將完全為韓美同盟獻身，不管未來發生什麽事情，我們都會站在韓國壹邊。” 他還表示：“戰時作戰指揮權將在滿足條件的不久的將來被移交”，“這之所以重要是，朝鮮和中國將繼續考驗韓美同盟的決心，尋找削弱我們強大紐帶的方法，並為了分裂我們而植下懷疑。”對於作戰指揮權的移交時間，他表示：“未來聯合司令部運用能力的檢驗和韓國軍隊確保核心力量的速度比我們希望的慢”，“安保是絕對不應倉促行事的問題，為了順利完成移交，需要充足的時間。” 針對中國，他說：“如果哪個國家欺負妳們（韓國），不要忘記我們已經準備好了和妳們成為壹個團隊。

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