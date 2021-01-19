和偶像們壹起吃宮廷炒年糕，去參加“網上韓國旅行”吧！. January. 19, 2021 07:43. by 林熙允記者 imi@donga.com. “或許...，能用Cravity的歌來表達成品炒年糕的味道嗎？” 我想問他們這行不行，但四名成員真的當場就開口了。不開嗓直接開始唱歌。 “‘熱得讓人窒息的呼吸~’(《Flame》)”(艾倫) “炒年糕又辣又燙。”(晟旻) “我們不是收錄曲美食店嘛。‘在眾多星星中，妳是只屬於我的光∼’(《星星》)”(亨俊) 12日下午，Airbnb愛彼迎在線舉辦的“Inside K-POP”預覽活動現場，展示了K-POP偶像特有的粉絲服務精神。對於在首爾西村的韓屋Airbnb愛彼迎做宮廷炒年糕的男子偶像組合“Cravity”成員們，記者通過視頻會議平臺“Zoom”表示“放柿子吧，放梨吧”後，結果立即出現了上面那種反應。“做炒年糕時，有屬於各位的秘方材料嗎？” 隨著新冠肺炎疫情的長期化，移動半徑減少，非面對面時代也會延長，K-POP和旅遊內容正在積極與人見面。Airbnb愛彼迎將於25日至30日舉行“Inside K-POP”活動。在首爾西村韓屋、江南區的攝影棚等地安裝攝像頭，明星或K-POP界從業者實時迎接在線客人。例如，MONSTA X選擇便利店食物，THE BOYZ制作珠串手鐲，Dreamcatcher與粉絲壹起拍攝畫報等。 這裏還有發型師和舞者介紹的美妝、舞蹈教室。從21日上午8點開始，將在網站(airbnb.com/insidekpop)按先後順序接受預約。每次體驗費用為20美元(約2.2萬韓元)。可以直接和明星溝通，還可以在網上留下和明星的認證照，因此全世界的粉絲紛紛湧向這裏。Airbnb愛彼迎韓國媒體政策總監陰城元表示：“企劃利用空間的在線體驗項目。接觸到了K-POP。也希望，新冠疫情過去之後，來韓國旅遊的人會越來越多。” 頻道“SOXSO MEDIA”從去年末開始在YouTube上推出了ASMR(自發性知覺高潮反應)和旅行相結合的網絡綜藝《妳能聽到我的旅行嗎》。MONSTA X、Golden Child、Only One Of等偶像組合將傳達在當地感受到的視覺和聽覺。 LG U+去年年末在“偶像直播”應用程序上公開了以IZ*ONE為主人公的節目《Eat-ing Trip》第二季。包含江原道束草的第1季累計點擊量超過了700萬次。

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