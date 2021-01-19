只關註支持層而在國民團結上留下遺憾的“文在寅新年記者會”. January. 19, 2021 07:43. . 文在寅總統昨天在新年記者會上就赦免李明博和樸槿惠的問題表示：“現在不是談論赦免的時候。”共同民主黨代表（黨首）李洛淵年初提出後，赦免問題成為政界爭論焦點，但具有決定權的文在寅總統親自表明了立場。 文在寅總統表示，“如果有合適的時機，會有必須進行更深層次思考的時候”，留下了余地，但同時表示，“大前提是必須形成國民共識”。他在2019年5月的對國民談話中曾強調“審判尚未確定”，但在刑期確定後，又提出了形成國民共識的條件。但不知道，何時、由誰、以何種方式來判斷國民已經形成共識。 赦免從國民團結和國格的角度出發，還要結束不幸的壹個時代並走向未來，從這壹點來看，即使總統不顧支持層的反對，也要在政治上做出決斷。應該超越4月首爾、釜山市長補選或明年3月大選得失的層面，做出決斷。 共同民主黨決定修改包含“無公推”原則的黨章，對所屬團體長性騷擾事件的補選進行公推，文在寅總統對此表示支持稱：“正如憲法不是固定不變壹樣，黨章也不是固定不變的。”這是窘迫的形式邏輯。這壹規定是文在寅總統在2015年擔任黨首時，作為政治革新的壹環制定的。文在寅總統應該比任何人都嚴厲地指出執政黨的政治策略性決定。 文總統對於政治問題的發言，總體上被評價為相比全體國民，更傾向於支持層。“尹錫悅是文在寅政府的檢察總長”“不認為（監查院對核電站的監查）是出於政治目的的監查”等，表達了對阻斷跛腳鴨現象的苦惱，但遺憾的是，他沒有就執政黨對上述兩名機關負責人的持續折騰說上壹言半句。 文在寅就“缺乏溝通”爭議表示反對，辯稱自己“訪問現場次數比任何壹位總統都多”。但是，在談到虐待領養兒童問題時，他說，“有必要采取取消領養或更換領養兒童等對策”，讓很多人大吃壹驚。總統說出與健全常識相背離的話，本身就證明了期間溝通不足。文在寅總統在剩樂執政期間，不應只與親信或核心支持層溝通，而應聽取包括反對意見在內的廣泛意見，擴大國政幅度。

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