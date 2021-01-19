官僚主義的亡靈. January. 19, 2021 07:43. . 在壬辰倭亂記錄中有經常出現的描述。因為沒有派遣斥候，不知道敵人逼近。由於沒有安排警戒，所以遭到了夜襲。壬辰倭亂後期，宣祖發出這樣的嘆息。“如果是戰爭初期，因為沒有實戰經驗，還情有可原。戰爭都多少年了，怎麽還沒有改觀？”40年後的丙子胡亂時期，這種情形也反復出現。難道朝鮮時代的武裝，連偵察和警戒這壹軍事基礎都不知道嗎？ 這樣的報告中夾雜著臆測和傳聞，以及試圖將戰敗責任轉嫁給指揮官的獵巫式報告。就算安排監視員，也不能100%防止盜竊。大部分情況都是監視系統失敗。 並不是在發生洋亂時也沒有運營斥候隊，而是即使派出斥候也無法探測到敵人，或者被敵人殺害，嚴重的時候更是因為害怕而沒有很好地執行任務。警戒失敗也是壹樣。哨兵打瞌睡或者死角地帶很寬。即，不是常識上的缺乏，而是能力上的失敗。斥候軍官、斥候兵必須是具有指揮官級眼光和最高實力的戰士。平時不培養專家群體，戰時就用不上。 在開辟四軍六鎮的世宗時期，創建並運營了名為“體探者”的特殊搜索部隊。屬於朝鮮王朝版海豹突擊隊的這支隊伍出色地完成了偵察、滲透、搜索敵方等各種特殊任務。16世紀邊境壹穩定，這支部隊首先就消失了。特殊任務事故風險大。這是回避有可能被指責的工作的官僚主義的結果。壬辰倭亂時為此付出了慘重的代價。盡管如此，官僚主義並沒有消失。丙子胡亂之前，雖然暫時使用了諸如體探軍的部隊，但是以極少數臨時工結束。在面對世界最強的騎兵部隊的丙子胡亂時，缺乏專業偵察部隊導致了更致命的後果。 軍隊官僚化，官僚支配軍隊，國防就會失敗。有統計顯示，韓國軍力居世界第六位。雖然這是令人自豪的結果，但令人好奇。難道他們真的擺脫了不包括在軍事統計中的為害數百年的官僚主義嗎？

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