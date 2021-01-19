在美同胞羅相昱逆轉贏索尼公開賽，獲得職業生涯第5個美巡賽冠軍. January. 19, 2021 07:43. by 李憲宰 uni@donga.com. 在美同胞羅相昱(38歲)在美國職業高爾夫(PGA)巡回賽上取得2個冠軍共花費了14年時間。2004年出道後，在2011年的第211次出戰大賽—聖地兄弟會兒童醫院公開賽上取得激動人心的首勝後，2018年8月在綠薔薇精英賽上第二次捧起獎杯，強忍的淚水奪眶而出。 曾作為長久等待的代名詞的他享受了連續4個賽季登上頂峰的喜悅。18日，在夏威夷州檀香山的瓦伊萊鄉村高爾夫俱樂部(70桿)舉行的索尼公開賽第4輪比賽上，羅相昱抓下6支小鳥球，吞下1個柏忌，打出低於標準桿5桿的成績。他的最終成績為低於標準桿21桿的共259桿，以壹桿優勢戰勝克裏斯•科克(美國)、(華金•涅曼)智利•以上低於標準桿20桿共260桿)，逆轉取勝。本次比賽冠軍獎金為118.8萬美元(約13億韓元)。取得職業生涯第5個美巡賽冠軍的他，聯邦快遞杯排名上升至第10位，世界排名也上升至第23位。 落後領先者布倫丹•斯蒂爾(美國)2桿，以並列第2位開始最後壹輪比賽的羅相昱，在12號洞(4桿)吞下柏忌，落後領先者3桿。但是，從13號洞到15號洞，他連續3洞抓住小鳥，躍居首位。在最後的18號洞(5桿)，他的第3桿將小球放在了距離旗桿1米處的位置，順利抓住小鳥，確定了最後的冠軍。 羅相昱表示，“大賽前在職業-業余配對賽上肋骨受傷，曾考慮棄權。但是多虧了同行的教練科內爾•德裏森，才得以參加大賽，結果受獲了意想不到的結果(冠軍)。”他在現場采訪的最後對韓國粉絲說：“感謝大家的支持。能夠奪冠我很高興，總有壹天會在韓國再次見面的。”

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