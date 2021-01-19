拜登19日就任……第壹條信息是“團結”. January. 19, 2021 07:43. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國總統當選人喬•拜登(照片)將於20日(當地時間)在就職典禮上首次發聲，強調分裂的美國社會的“團結”。這是要恢復因保守和進步之間的矛盾、人種歧視、大選舞弊嫌疑等而分裂的美國的傷口，合成壹個整體的信息。 白宮辦公廳主任提名人羅恩•克萊因17日接受CNN采訪時表示：“拜登當選人就職儀式的訊息是團結，讓國家向前發展，把事情辦好。”6日，他就特朗普總統支持者闖入國會大廈事件強調團結的意義說，“此次事件表明，美國的靈魂受到了多大的傷害，恢復這些傷害是多麽重要。” 白宮宣傳局長提名人凱特•貝丁菲爾德在接受福克斯新聞的采訪時表示：“此次就職儀式，拜登當選人將把過去4年裏持續不斷的分裂和憎惡的壹頁翻過去，並提出積極樂觀的國家藍圖，通過合作開啟我們前進的道路。”她在接受美國廣播公司(ABC)采訪時說：“就職典禮將成為向全世界展示美國民主主義恢復力的非常重要的視覺形象”，將焦點放在了美國的恢復力上。 將在國會議事堂舉行的就任儀式將從20日上午11時30分(韓國時間21日淩晨1時30分)開始，約有1000名政府主要人士參加。拜登當選人當天中午宣誓就職和演講結束後會立即前往白宮開始工作。

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