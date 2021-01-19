再開發等首爾城市建築信息壹覽無余. January. 19, 2021 07:43. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 首爾市18日表示，在全國率先構建了整理“2030首爾規劃”等城市基本計劃、各提案審議標準等城市•建築領域信息的“城市•建築數字檔案館”。 城市•建築數字檔案館是首爾市為支援城市•建築委員會的運營和審議，於2019年在全國率先建立的“城市•建築委員會系統”內構建的。此次新設的數字檔案館包含城市•建築相關△委員會運營標準及手冊 △指南及詳細標準 △基本計劃 △研究報告書 △單行本等5個領域的信息。此前，市民們為了閱覽相關資料，壹壹搜索各種網站或向負責部門提出申請，非常麻煩。首爾市解釋說，為了消除市民的這種不便，提高獲取信息的便利性，以便在壹個地方輕松地利用同壹信息。 具體來說，委員會運營標準及手冊中不僅包括委員會運營程序等行政事項，還包括各委員會提案類型的審議標準等。指南及詳細標準中除了相關法律及基本計劃事項外，還包括了制定計劃時需要補充的細節事項。 在基本計劃中可以看到包含“2030首爾規劃”、“城市及居住環境整備基本計劃”等首爾市政策方向的計劃書。 首爾市城市規劃科長趙南俊表示：“城市•建築相關信息可訪問性提高，期待對委員會提案審議的效率性也得到提高。”

한국어