韓國去年ICT出口202萬億韓元，创歷史第三高. January. 19, 2021 07:43. by 李建赫 gun@donga.com. 統計顯示，韓國去年信息通信技術（ICT）相關產品的出口額為1836億美元（約合201.96萬億韓元）。 科學技術信息通訊部18日表示，半導體、計算機周邊設備等ICT產品出口額比2019年增加了3.8%。這是繼2018年（2023億美元）、2017年（1967億美元）之後，歷史第三高的規模。 ICT相關進口額為1126億美元（約合123.86萬億韓元），貿易收支實現了710億美元（約78.1萬億韓元）順差。雖然上半年（1∼6月）出口有所萎縮，但此後由於非面對面經濟活躍，相關產品的需求大幅增加，從去年6月開始，ICT出口連續7個月呈現增加趨勢。

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