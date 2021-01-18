放松保持社交距離，責任自然更大. January. 18, 2021 07:35. . 韓國政府為了控制新冠疫情的擴散趨勢，決定將正在實行的保持社交距離現級別延長兩周至31日。首都圈和非首都圈分別適用2.5級和2級標準，並維持“禁止5人以上私人聚會”的規定，課外班、室內體育設施、練歌房則根據時間段限制使用人數，以晚上9點關門為條件，從今天開始允許營業。面對面宗教活動也可以在大幅減少聚集人員的前提下進行。 雖然現在的新冠疫情與每天有超過1000多名患者出現的時期相比有所緩解，但還沒有進入確切的穩定狀態。單日確診患者數連續六天保持在500名左右，根據政府的距離劃分標準，不僅是首都圈，全國都應適用2.5級。特別是在春節長假即將到來之際，在正式開始大移動的前夕，最近壹周內的移動量和非首都圈的移動量分別增加了0.8%和3.7%，隨時都有可能出現患者人數反彈的危機局面。 盡管如此，對於放寬部分保持社交距離標準的原因，國務總理丁世均表示：“不能回避站在懸崖邊上的民生的緊迫感。”課外班、練歌房、健身房等例外允許營業的設施也相應地加重了防疫責任。要遵守集合人員限制標準，徹底進行周期性的通風和消毒，預防感染。在賣場內可以就餐的咖啡廳也要徹底戴上口罩，盡量減少在賣場內停留的時間。與咖啡館不同，之前可以利用的餐廳上個月患者數為318名，比上個月增加了近8倍。 在全世界範圍內，新冠“大流行”還沒有出現穩定跡象的情況下，還接連發現了傳播力強的變異病毒。雖然美國每天死亡的人數最多達4000人，處於無法控制的狀態，但接種疫苗有如龜步。法國從上周末開始在全國範圍內采取了下午6點以後禁止通行的強硬措施。日本今年將延期舉行的東京奧運會也面臨被取消的危機。專家們警告說，如果目前國內患者人數不明顯減少，春季有可能出現第四次大流行。政府應該把失去信任的保持社交距離標準改編為符合現場情況、持續擴充醫療基礎設施、周密制定疫苗接種計劃等，重新整頓防疫的戰列，以應對新冠持久戰。

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