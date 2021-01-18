回到民主的起點. January. 18, 2021 07:36. . “不管是誰，任何人都不能超越自己所屬階級的利益。”——卡爾·馬克思 “對曹國部長的調查是政治調查。虛假獎狀是在江南花幾十萬韓元買來的，為什麽要對它進行調查？”去年4月，法務部次官李容九向檢察總長尹錫悅抗議對前法務部長曹國進行調查時如是說。為了子女入學考試而偽造獎狀，這在首爾江南地區是非常常見的事情，法務部公務員將此合理化，這實在令人驚訝。不知不覺中，我們完全進入了“新世界”。 馬克思的話是說，當第壹次產業革命黑暗的落塵籠罩著世界的時候，剝削的資本家不可能改過自新，所以勞動者要發動階級革命。雖然這是代表特定時代的話語，但其中有著辛辣而堅實的含義。 當今韓國分為保守和進步兩部分，從社會角度來看，看不清楚。讓我們把它分為既得權勢力和其余部分，來看壹看各種現象吧。國民在既得利益勢力的壓迫結構中失去平等的機會。可以認為，馬克思的資本家和勞動者的階級，在現代韓國變成了既得權者和普通國民的構圖。 特別是看看“進步貴族”對國家制度朝著對他們和子女有利的方向改變吧。通過入學考試、幹部公務員、專業資格等，“社會階梯”被逐壹清除。 當然必須由“國民整體利益高於壹切”來創造政治風氣。讓我們回到民主的原點，重新思考壹下。而且，自由和平等精神尚存的韓國憲法精神需要高揚。是的，為了建設共同生活的國家，民主和憲法的實現是關鍵。

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