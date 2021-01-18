崔誌萬心力憔悴…… 未能縮小年薪分歧，申請調整. January. 18, 2021 07:36. by 姜泓求 windup@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)坦帕灣魔鬼魚隊的崔誌萬(30歲)16日在自己的推特上上傳了壹段短片。視頻中，崔誌萬似乎有些不滿意，搖搖頭，撅著嘴。就像每次說謊鼻子就會變長的匹諾曹壹樣，他還掛著鼻子長的表情。根據表情搜索網站“Emojipedia”的介紹，這是假臉(Lying Face)表情，表露出對謊言、謊話精或各種欺騙等自己的情感。 有分析稱，崔誌萬上傳這樣的帖子是為了表露郁悶的心情。因為直到年薪協商的最後時限16日，崔誌萬仍未與球隊達成協議，所以申請了年薪調整。崔誌萬提出了245萬美元(約27億韓元)的年薪，而球隊卻只提供185萬美元(約20億韓元)，未能達成壹致。崔誌萬上個賽季的年薪僅為85萬美元(約9億韓元)，創下了擊球率0.230、3個本壘打、16打點等記錄。雖然他在面對左手投手時暴露出弱點，並在賽季末遭遇了腿筋受傷，但在曾進入世界大賽的季後賽上，因“劈叉防守”而壹度成為話題。當地媒體《坦帕灣時報》解釋稱，“崔誌萬通過推特表達了自己的情感。” 進入年薪調整程序的崔誌萬將壹直協商到暫定於下月召開的調整委員會。如果在委員會召開之前達成協議，委員會就不會召開。另外，除崔誌萬外，洛杉磯天使隊大谷翔平(27歲)、洛杉磯道奇隊沃克•比勒(27歲)等共13人申請了年薪調整。

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