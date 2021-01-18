沈迷於被視為“千喜世代專屬物”的回帖遊戲的中年人. January. 18, 2021 07:37. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “聽說妳抓周的時候抓到了那個？我的心。” “妳抓的是嬰兒車吧？妳真讓我操心。” 看YouTube視頻或千喜世代使用的社交網絡服務(SNS)，很容易看到這樣的留言。這些都是通過機智的文字遊戲讓人失笑的“回帖遊戲”。 最近，中年層紛紛加入到被視為千喜年世代專屬物的回帖遊戲中。隨著新型冠狀病毒肺炎疫情的擴散，中年層也隨著停留在線上空間的時間的增加，開始享受新的遊戲文化。 中年人不像千喜年世代那樣享受語言遊戲，而是認真、積極地面對回帖。中年層回帖的特征是與健康相關的關鍵詞很多，而且經常使用標點符號。也有使用純情漫畫中出現的“微敬階”或因對手機鍵盤不熟悉而錯誤使用雙元音或弄不好分寫法的回帖。某Trot視頻中出現了“嗯。因歌聲差點暈過去。是來自外星球的嗎？謝謝妳唱了很多好歌。健健康康的，幸福的早晨”等留言就是代表性的例子。 中年層留言較多的地方主要是Trot(韓國演歌)、股票、經濟、孩子等相關影像。在擁有100萬名以上訂閱者的某經濟YouTube頻道中，有關老年破產的視頻下面僅留言數就超過了900條。特別是，有很多留言稱自己是五、六十歲的人。 中年層回帖的另壹個特點是不止於在線，而是希望進行線下溝通或用戶之間互相發送加油信息。某經濟頻道上傳的“只要知道對方的臉，遇到對方就請吃壹頓熱飯，大家加油＾＾！”隨著新冠肺炎疫情在家的時間增多，從去年開始訂閱了多個YouTube經濟頻道的尹某(53歲•女)說：“我的留言被點贊或回復的話，就會產生共鳴，所以非常開心。” 大眾文化評論家(東亞放送大學教授)金憲植分析稱：“新壹代以過去流行的文體為樂趣，活用在回帖遊戲中，在感到熟悉的同時，追求時尚的中年人也加入到回帖中來，回帖遊戲正向老壹輩人擴散。”

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