推特阻止特朗普發聲後，社交媒體有關大選的虛假信息銳減73%. January. 18, 2021 07:37. by 李恩澤 nabi@donga.com. 有分析認為，美國總統特朗普的推特賬戶被停止後，社交媒體中有關美國大選的虛假信息急劇減少。 據《華盛頓郵報》17日報道，社交媒體分析企業“信號實驗室”8日分析了特朗普總統推特賬戶被停止的第二天即9日至15日期間在社交媒體上流通的信息。在此期間，主張美國總統選舉存在“選舉欺詐”的信息約有68.8萬件，比壹周前（約250萬件）減少了73%。 “信號實驗室”表示，與造成5人死亡的示威者沖擊美國國會騷亂事件相關的標簽（#）的使用也大幅減少。在推特和臉書上，特朗普支持者經常使用的“為特朗普而戰（#FightforTrump）”減少了95%，“堅定不移（#HoldTheLine）”和“為特朗普而行進（March for Trump）”等語句也減少了95%以上。 被批評煽動示威者國會騷亂的特朗普總統目前因在推特、臉書、SNABCHAT等主要社交媒體上的賬戶被永久停止而被迫退出。推特還關閉了與極右陰謀論團體“QAnon”有關的7萬多個賬號。 《華盛頓郵報》表示，“由著名網上大V和特朗普總統自身組成的虛假信息生態界，處於強迫美國人拒絕接受選舉結果的中心”，“（這壹分析結果）展現了虛假主張是如何通過社交媒體流布的。”

한국어