從18日開始在咖啡廳也可以喝咖啡. January. 18, 2021 07:37. by 柳根亨 noel@donga.com. 從18日開始，在咖啡廳也可以喝咖啡。在此之前，只能進行包裝(外帶)或外賣。但是，坐在桌子上喝飲料最晚只能到晚上9點。9點之後將不再提供堂食服務。糕餅店也壹樣。與現有的飲食店(餐廳、酒吧)運營方式相同。當然，還要遵守隔開桌子或座位坐等防疫守則。另外，如果2人以上和咖啡壹起點飲料和簡單的甜點，建議在賣場內停留時間不超過1小時。 中央災難安全對策本部16日決定將包含上述內容的“保持社交距離”防疫響應(首都圈2.5級別，非首都圈2級)延長至31日。國務總理丁世均17日在政府首爾大廈召開的中央災難安全對策本部會議上表示：“在尚未達到確切穩定的情況下，如果只考慮防疫的話，會維持現有的強力措施”，“因為無法回避站在懸崖邊上的民生的緊迫感和因持續的保持距離而疲憊不堪的國民，所以經過深思熟慮後制定了相關對策。” 根據新的防疫措施，以前只允許包裝、外賣的全國19萬家咖啡屋將像餐廳壹樣，晚上9點之前可以在賣場吃東西。 健身房、臺球廳等室內體育設施和練歌房、補習班、室內站立演出場等11.2萬個首都圈多重利用設施的限員標準改為每8平方米(約2.4坪)1人，恢復運營。補習班也將代替現有的“同時段9名授課人員限制”，適用同樣的標準。但5種娛樂設施(娛樂酒吧、音樂茶座、感性酒吧、舞蹈廳、獵愛酒吧)和玩卡牌遊戲的撲克酒館、派對房等將繼續被限制運營。另外，17日，國內新型冠狀病毒肺炎新增確診人數為520人，連續6天維持在500人左右。

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