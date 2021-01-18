菲亞特-標致合並… 世界排名第三的“車恐龍”誕生. January. 18, 2021 07:37. by 李恩澤 nabi@donga.com. 歐洲汽車企業菲亞特-克萊斯勒(FCA)和以標致品牌聞名的法國PSA16日(當地時間)正式宣布合並。兩家企業合並後誕生的新汽車企業Stellantis壹下子成為了世界第三大汽車制造商。 意大利-美國合作公司FCA和PSA當天在報道資料中表示，已完成了520億美元(約57.38萬億韓元)規模的合並程序。雖然他們於2019年10月發表了合並計劃，但由於新型冠狀病毒肺炎疫情的余波，程序被推遲，但在本月初的各公司股東大會上最終批準了合並案。 以2019年為基準，將FCA和PSA合起來的Stellantis的年汽車銷售規模約為800萬輛。這壹規模在全球汽車市場上的占有率為9%，超過美國通用汽車(GM)，繼德國大眾和日本豐田之後，排名世界第三。Stellantis旗下有標致、雪鐵龍、克萊斯勒、吉普、阿爾法羅密歐、瑪莎拉蒂等14個汽車品牌。全世界職員人數達到40萬名。 Stellantis將於18日在意大利米蘭、法國巴黎，19日在美國紐約股市上市。Stellantis首席執行官卡洛斯•塔瓦爾斯計劃於19日召開記者招待會，介紹合並後的戰略等。 FCA和PSA希望通過合並，每年可以節省研究開發費用等60億美元(約6.62萬億韓元)。預計該資金將投向電動汽車和無人駕駛汽車等未來汽車領域。據悉，Stellantis的名字取自拉丁語，意為“與星星壹起閃耀”。

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