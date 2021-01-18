文在寅總統今天舉行時長100分鐘的非面對面新年記者會. January. 18, 2021 07:37. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅總統根據新冠疫情引發的保持社交距離方針，將首次召開“非面對面記者會”，說明執政第五年的國政方向。 文在寅將於18日上午10時起在青瓦臺春秋館舉行以“危機面前的強國，堅實的大韓民國”為主題的新年記者會，就防疫與社會、政治與經濟、外交與安保等3個領域接受記者的提問。 這也是文在寅總統首次在春秋館而不是在青瓦臺本館舉行新年記者會。隨著新冠疫情擴散，記者會現場只有20名記者參加，100名通過網絡視頻參加記者會。在文在寅總統座位的左右和正面，還設置了實時播放通過視頻出席記者們形象的多功能電視。 青瓦臺17日在全國現場直播的首次非面對面記者會前壹天進行了彩排，以應對網絡連接及播放事故的可能性。據悉，文在寅總統為了舉行沒有劇本的記者招待會，當天沒有安排正式日程，而是仔細研究對各領域焦點問題的回答等，全身心地投入到記者會準備中。青瓦臺相關人士表示：“截至18日總統舉行記者會之前，共進行4次彩排。” 文在寅將在約88分鐘的問答時間裏，輪流接受現場和參加網絡視頻會議的記者的提問。最後的3個問題將在現場、連在線都無法參與的出入記者通過聊天窗口傳達的問題中選出並回答。青瓦臺相關人士解釋說：“為了準備以前所未有的非面對面方式舉行的記者會，總統禮賓秘書卓賢民和國民溝通首席室等相關部門以壹個月左右的緊急工作體制進行了運營。” 此次新年記者招待會上，前總統李明博、樸槿惠的特赦問題可能最受關註。另外，青瓦臺還解釋說，就文在寅總統11日在新年致辭中首次正式道歉的房地產政策，文在寅總統今後的構想等也會自然浮出水面。

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