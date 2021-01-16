“四根手指”握拍的英國新星晉級網球大滿貫正賽. January. 16, 2021 07:22. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “我的殘疾不會定義我自己。” 這是確定參加網球大滿貫賽事2021澳大利亞公開賽女子單打正賽的弗朗西斯卡•瓊斯(21歲•英國•照片)說的話。兩只手均只有4根手指的瓊斯13日在阿拉伯聯合酋長國(UAE)迪拜舉行的澳大利亞公開賽資格賽決賽輪中，以2比0(6-0、6-1)完勝中國選手逯佳境(32歲)。在資格賽第1輪比賽中，她曾以2比0(6-3、6-2)完勝了曾排名世界第28位的羅馬尼亞選手莫妮卡•尼庫萊斯庫。瓊斯在14日發表的128名正賽參賽球員名單中堂堂正正地榜上有名。 瓊斯患有沒有手指或腳趾部分的“皮膚外胚層發育不良”綜合癥。瓊斯兩只手均只有4根手指，其中壹只腳只有3個腳趾，另壹只腳有4個腳趾。但是與擁有5根手指的選手們相比，她在揮拍速度、力量和穩定感等各方面並不差。 瓊斯目前的世界排名為241位，在英國排名前五位，是高水平選手。這是瓊斯首次進軍大滿貫賽正賽階段的比賽。2019年在祖國舉行的溫布爾登網球賽上，她在資格賽第壹輪就被淘汰。瓊斯說：“在正式比賽的第壹場比賽中，即使與塞琳娜•威廉姆斯(美國)相遇，也會成為夢幻般的事情。” 由於最近處於上升勢頭，她在正賽中的表現也備受關註。去年，她取得了24勝11敗的成績。澳大利亞網球公開賽將於下月8日在澳大利亞墨爾本開幕，大賽為期兩周。

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