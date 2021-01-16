壹個橘子. January. 16, 2021 07:22. . 新買了筆記本電腦。比過去買的速度快，但價格便宜了。出乎意料地苦澀。筆記本電腦的路線是壹種象征。因為時代對人來說也肯定會期待像筆記本電腦壹樣的變化。在人的工作崗位上，工作效率也會進壹步提高，勞動價值也會進壹步降低。雖然已經很忙，但我們今後會更忙。 但是我們不是新開發的筆記本電腦。更快地處理更多的業務不是理所當然的。有時候，必須認為壹天只要做好壹件事情就很了不起，明天才能生存。我們需要為我們的工作感到高興並自我誇贊。如果我不表揚我，誰也不會表揚我。因為生活是充滿意義的，所以根據賦予什麽意義，我們的人生會發生變化。 意義需要尋找才能產生。表面上看起來微不足道、平凡的存在，實際上也可能具有非常大的意義。樸景勇的詩作《壹個橘子》也是出自同壹脈絡。詩人手中握著的壹枚橘子能展現具有多麽大的意義。壹個橘子包涵著整個濟州的夏天和秋天。它受到壹位農夫和壹棵橘子樹的熱愛，在土地、陽光和風的精心愛護下成長。詩人發現，小小的橘子能填滿壹個大房間還有富余。 當人們陷入只有進化成千手觀音才能完成今天該做的事情的絕望時，就想想《壹個橘子》吧。壹想到小橘子的巨大意義，小小的我不知不覺間也產生了勇氣。有時候需要買上壹包橘子，堅決地下班。

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