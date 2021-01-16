歷時4年多的公共再開發……何年何月才能控制房價？. January. 16, 2021 07:22. . 經濟副總理洪楠基在昨天召開的房地產市場盤點相關部長會議上表示，將通過公共再開發，在首爾市中心8處提供4700套住宅。暫時不會討論減輕旨在讓多住宅者交出住宅的暫時性減輕轉讓稅負擔的方案。房價等不到壹周時間就暴漲，政府卻堅持其供應量擴大的效果也令人懷疑、而且還要花費很多時間的公共開發。 政府表示，在已具備整備計劃的12個地區中，考慮到公共性和實現可能性，選定了公共再開發候選地。但是，對於事業成功的可能性，不少人持懷疑態度。因為居民反對將公共租賃房建設到增加容積率的50%，而且政府對降低再開發事業性的銷售價格規制的立場沒有改變。 政府表示，將在3月之前結束此次選定的8個地方的居民說明會。居民們想知道的是與事業性直接相關的銷售價和容積率。不制定該方案就說服居民，就好象是和在說沒有定下價格就簽訂購買合同壹個意思。因此有預測認為，在8處候選地中間，居民們能夠同意的地方也就壹兩處。 政府當天選定公共再開發候選地時公布的公共再建築咨詢結果，也顯示出政府主導的供給有多麽困難。申請咨詢的園區只有7個，都是不足300套的小規模園區。人氣地區的大園區因為對公共方式的反感太深，中途撤消了咨詢。民間想重建的大園區用政策來限制，小規模公共重建又能提供多少供給呢？ 決定強行把轉讓稅提高最高至75%，是對政府政策的信賴性抹黑的決定。洪楠基副總理本月9日在某電視節目中表示：“讓多住宅者出售房屋也是重要的供給對策。”實際上，讓多住宅者出售房屋的方法只是暫時減輕轉讓稅負擔的方法，市場也是這樣認為的。不到壹個星期就推翻自己發言的經濟副總理，再怎麽強調“房地產價格將趨於穩定”，又有誰會相信？

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