美國外交協會：“今年最大的威脅是朝核”. January. 16, 2021 07:22. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 有報告指出，今年美國外交安保的最大危險因素是朝鮮的核開發。美國外交協會在當地時間14日發表的《2021年預防優先順序調查》報告中指出，朝鮮持續進行核開發是美國今年最需要擔心的威脅。報告分析說，朝鮮追加開發核武器或試射彈道導彈的可能性較高，這將增加對美國的威脅和韓半島的軍事緊張。 該報告根據威脅發生可能性、對美國國家利益的潛在影響力程度，將威脅國家分為3個等級。在兩個項目中唯壹被評為“高”的朝鮮被分類為壹級。去年，朝鮮的核計劃和導彈開發也被分類為最大威脅群，但實際發生威脅的可能性只有“普通”水平。中國對臺灣的施壓也被分類為壹級威脅，發生的可能性是“中等”，影響力是“高”。該報告是以美國政府機關有關人士和550多名外交專家的答辯為基礎制作的。該調查是在朝鮮國務委員會委員長金正恩在第八次黨代會上闡明核動力潛艇開發計劃等之前進行的。 美國商務部當天為了保護美國的信息通信技術供應網，將朝鮮、中國、伊朗、俄羅斯、伊朗、委內瑞拉壹起指定為敵國。這些國家的企業和個人將在影響美國國家安全的信息通信技術，與美國進行技術開發、零部件生產、供應等方面受到限制。

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