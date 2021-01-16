炸雞身上最好吃的部位是？. January. 16, 2021 07:23. by 金泰言記者 beborn@donga.com. 如果在閱讀這本書之前，需要準備壹種食物，那就是代表夜宵菜單炸雞。作者將壹只炸雞放在前面，解釋了鳥類的進化史。因為如果問為什麽偏偏是雞的話，它是可以在精肉櫃臺等處找到整個軀幹的唯壹的鳥類。 從進化生物學觀點來看，雞的起源是恐龍。這種恐龍來自像暴龍(霸王龍)和伶盜龍壹樣兇猛的異族步行恐龍。但是肌肉體質的尾巴和沈重的身體使其不可能突然飛向天空。從恐龍進化而來的爬蟲類在很長時間內進化成了適合在天空飛翔的形態。 特別是，為了能讓鳥的身體在天空中飛翔，將不必要的部位去除，使其輕量化。與緊急情況無關的部位只留下最小限度的功能，簡潔化，減少了重力的影響。相反，為了獲得推進力，強化了翼尖或肋間的肌肉。 從炸雞身上也能看出飛行的進化痕跡。最具代表性的部位是胸肉。鳥的胸肌占整個身體的30%，與其他動物相比特別高。多虧了雞胸肌，才能振翅高飛。牛和豬的胸脯肉不能單獨銷售是因為哺乳類動物的相關部位不發達。 雞爪也是如此。雞有三個腳趾向前，另壹個腳大拇指向後。因為它們是互相走向相反方向的腳趾形狀，所以鳥類更容易抓住樹枝。這是鳥類開始過飛翔生活後獲得的遺傳特質。 這本書由日本著名鳥類學家撰寫，但並不只是記述了鳥類的進化。書中還介紹了了解後再吃會更有味道的雞肉的常識。作者推薦肉湯材料—雞骨頭上的肉。特別是背部頸部周圍的肌肉非常好吃。用嘴撿食物的雞會勤快地移動脖子，這時肌肉就會產生彈力，越嚼越有味道。如果好奇的話，今天點壹只炸雞怎麽樣。

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