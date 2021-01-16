春節農畜水產品禮品上限額從10萬韓元上調至20萬韓元. January. 16, 2021 07:23. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 繼去年中秋之後，今年春節期間可以給公職人員等的農畜水產品禮物上限額也將從現行的10萬韓元暫時上調到20萬韓元。 國民權益委員會15日召開全員委員會，表決通過了上述內容的《禁止不正當請托及收受財物法》(又名金英蘭法)執行令修正案。修正案如果在19日的國務會議上表決並實施，將適用到春節連休結束的下月14日。 現行的《禁止不正當請托法》規定，公職人員等從與職務有關的人那裏可以收取的食物、禮物、紅白喜事費用上限額分別限制在3萬韓元、5萬韓元、5萬韓元。但是，農畜水產品禮品允許達到10萬韓元，但通過此次措施，將暫時上調到20萬韓元。農產品有韓牛、海鮮、水果、花卉等，農畜水產加工品是使用農畜水產品原料及材料的50%以上進行加工的產品，包括紅參、魚醬、泡菜等。 此前，農漁民團體訴說因新型冠狀病毒肺炎疫情而遭受的“保持社交距離”之苦，並要求調整禮品的上限額度。

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