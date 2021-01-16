塊頭變得更大……朝鮮示威性展示用於核潛艇搭載的新型潛射導彈. January. 16, 2021 07:23. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鮮14日晚在平壤金日成廣場舉行的閱兵式上公開了可能搭載在戰略核動力潛艇上的新型潛射彈道導彈（照片）。據分析，在朝鮮勞動黨第八次代表大會上首次公開開發戰略核潛艇事實的金正恩，這壹次甚至暴露了可安裝於潛艇上的新型核導彈，赤裸裸地威脅針對美國的核突襲。 朝鮮《勞動新聞》15日就前壹天夜間閱兵式上使用的“水中戰略彈道導彈”聲稱是“世界上最強的武器”，並上傳了多張照片。朝鮮在去年10月建黨75周年閱兵式上公開“北極星-4”型潛射導彈後，時隔3個月再次暴露出了新的潛射導彈的存在。 朝鮮國防相金正寬在演說中表示：“如果敵對勢力侵害我們國家的絲毫安全，我們將先發制人，動員最強大的攻擊性力量進行徹底懲戒。”這是在警告針對韓美兩國的先發制人核攻擊原則。與去年閱兵式不同，金正恩只在主席臺上參觀，沒有發表演講。 據分析，機身上標有“北極星-5ㅅ”的新型潛射導彈，雖然長度與“北極星-4”型導彈相似，但彈頭部分和直徑增大。有人提出，這可能是增加彈頭重量和射程的“多彈頭潛射導彈”。朝鮮還首次公開了改良型“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）導彈”。這可能是改造成了安裝了金正恩指示開發的戰術核武器的高超音速武器形態。不過，由於當天沒有展示洲際導彈，有分析認為，可能是考慮到20日拜登美國政府的上臺，進行了最低限度的“水位調整”。

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