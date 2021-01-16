可打卷的“奏本手機”…能否成為智能手機“遊戲規則改變者”？. January. 16, 2021 07:23. by 洪錫浩記者 will@donga.com. “這是奏本還是智能手機？” 14日(當地時間)閉幕的“CES 2021”中最熱門的話題之壹就是屏幕可卷起來的卷軸屏智能手機“Rollable Phone”。該手機可以像過去向皇帝上呈的奏本那樣卷起來，因此也被稱為“奏本手機”。繼LG電子之後，中國TCL也預告將上市，這引起了人們對異形形態因素(機器形態)智能手機市場的關註。 最早公開卷軸屏智能手機的是LG電子。LG電子11日在CES開幕的同時進行的新聞會議視頻的開頭和結尾用卷軸屏手機進行了裝飾。視頻中出現的壹名男性觀看LG電子的新聞會議視頻。橫著看手機，按下側面的按鈕，顯示屏向上移動，畫面變大，用像奏本壹樣展開的畫面欣賞視頻的男性再次按下按鈕，屏幕回到原來的大小。在智能手機畫面中首次公開了“LG Rollable”的產品名稱。 中國電子產品制造商TCL也公開了卷軸屏手機的影像。壹名女性手裏握著接近正方形的智能手機，壹拍畫面就變成了Bar形態。橫躺智能手機觀看視頻的女性再次拍下畫面，畫面回到正方形。TCL的卷軸屏手機看似與LG電子的產品相似，但LG的卷軸屏手機是向右側擴大，而TCL的產品則向上面變長。 實際上，LG電子在上市方面會快壹步。LG電子雖然沒有公布具體的上市日程，但業界預測最早將於3月正式公開上市。相反，大部分評價認為TCL的視頻還停留在概念階段。 外媒和信息技術(IT)專門媒體等預測，卷軸屏手機將給異形形態因素智能手機市場帶來變化。隨著利用智能手機觀看視頻的時間越來越長，畫面逐漸擴大的智能手機最近以折疊、旋轉方式進行的形態因素競爭越來越激烈。特別是可以折疊顯示屏的“折疊式手機”的缺點是顯示屏沒有褶皺，但在智能手機整體體積不變大的情況下，畫面使用範圍更廣等都得到了肯定。 另外，與普通手機不同，在智能手機市場上壹直萎靡不振的LG電子能否通過卷軸屏手機恢復過去的地位，正受到業界內外的關註。

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