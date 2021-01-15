Celltrion之後還有鐘根堂…“新冠治療劑”的效果得到證明. January. 15, 2021 07:27. by 金聖模, 柳根亨 mo@donga.com,noel@donga.com. 國內制藥公司鐘根堂表示，正在開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)治療劑在第二期臨床試驗中對重癥患者有治療效果。 鐘根堂14日表示，正在開發中的“納帕貝坦(主要成分萘莫司他)”作為新冠治療劑，其治療效果比在高危人群中接受普通治療的標準治療群高出約2.9倍。納帕貝坦當初被用作血液抗凝劑和急性胰腺炎的治療藥物，目前已發現有可能治療新冠病毒，目前正在試驗中。 鐘根堂表示，在俄羅斯以100多名新冠肺炎重癥患者為對象進行了第二期臨床試驗，結果顯示，在10天內服用納帕貝坦的高危險群患者的癥狀改善率高達61.1%，與標準治療群的11.1%相比，顯示出了優秀的治療效果。在全體臨床期間的28天裏，納帕貝坦的癥狀改善率達到了94.4%。而治療群僅為61.1%。 鐘根堂相關人士表示：“通過校正外部變數，確認其治療效果是標準治療的2.9倍。” 恢復時間也很快。服用納帕貝坦的患者的康復時間為10天，標準治療群則需要14天。標準治療群因疾病惡化導致4人死亡，而在納帕貝坦註射群中並未出現死亡者。 鐘根堂計劃以臨床結果為基礎，在本月內向食品醫藥品安全處申請對納帕貝坦有條件的許可，另外還將進行第三期臨床試驗。 專家們大體上提出了謹慎的意見。首爾大學波拉美醫院感染內科教授方誌煥(音)表示：“這僅僅意味著確認了治療重癥患者的可能性”，“只有進行三期臨床試驗才能知道準確的效果。”翰林大學聖心醫院呼吸內科教授鄭基錫表示：“比起直接控制病毒，整理因病毒引起的癥狀會有控制效果。”

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