LG電子“轉棒”攪拌式洗衣機在美國榮登最佳產品. January. 15, 2021 07:27. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG電子在美國市場推出又名“轉棒”攪拌式洗衣機4個月後，被推薦為最佳產品。 據LG電子14日透露，美國消費者媒體《消費者報告》7日在網上公開的洗衣機評價中，對LG電子的攪拌式洗衣機新產品打了73分，並將其評為最佳產品。美國消費者聯盟從1936年開始發行的產品評價媒體《消費者報告》，在線和離線收費訂閱者達數百萬人。 《消費者報告》對洗衣機的評價是以滾筒、波輪、攪拌式等3大產品群為對象進行的。不僅考慮性能，還要考慮價格和設計，綜合評分。LG電子繼占據滾筒洗衣機前9名產品和波輪洗衣機前4名產品之後，攪拌式洗衣機也登上了第1位。特別是，在被評價的攪拌式洗衣機中，唯壹在洗滌性能領域獲得了滿分(5分)。非美國的其他國籍企業獲得三大洗衣機產品群第壹名尚屬首次。 攪拌式洗衣機，也就是人們所熟悉的“轉棒洗衣機”，在韓國在波輪洗衣機成為主流的20世紀90年代以後就銷聲匿跡了。LG電子、三星電子等韓國主要洗衣機制造商也壹直致力於波輪、滾筒洗衣機等高端產品。相反，在美國市場，攪拌式洗衣機壹直維持著與滾筒、波輪規模相近的市場，被視為被韓國企業搶走高級洗衣機市場後美國制造商最後剩下的領域。 LG電子去年9月在美國市場推出了“棒”設計，不僅可以左右旋轉，還可以上下旋轉。現有的攪拌式洗衣機在棒的上下旋轉方面還不夠。在美國市場上市的LG電子的洗衣機將在美國田納西州2019年5月竣工的工廠生產。

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