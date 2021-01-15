接二連三的不走運，孫興慜將聯賽第13粒進球的機會推遲到下場比賽. January. 15, 2021 07:27. by 兪載泳 elegant@donga.com. 接連遭遇厄運，3粒進球和1次助攻消失了。 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)將聯賽第13粒進球的機會推遲到下場比賽。14日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場迎戰富勒姆隊的英超聯賽主場比賽中，雖然獲得了三次決定性的射門機會，但均未能進球。托特納姆熱刺隊在上半場第25分鐘憑借哈裏•凱恩的進球領先，但在下半場第29分鐘被對手扳平比分，最終兩隊1比1握手言和。在可以成為追逐領先位置契機的重要壹戰中，面對下遊球隊未能取得勝利的托特納姆熱刺隊以8勝6平3負(積30分)的成績從積分榜第5位下滑至第6位。 孫興慜的不停球直接打門、魚躍頭球和禁區內左腳推射等“得分三件套”被對方門將的超級撲救和門柱擋出。上半場第18分鐘，孫興慜試圖用右腳直射，將隊友奧利耶的斜傳球改寫軌跡。但是球打在富勒姆門將阿方斯•阿雷奧拉的腿上彈了出來。得分良機被下意識倒地的門將絆住了。 上半場第24分鐘，孫興慜接到唐吉•恩東貝萊的傳中魚躍頭球攻門，球擦過守門員的手指。1比0領先的下半場27分鐘時，在中場附近接到空間傳球，利用特有的短跑滲透後左腳射門，但球打在門柱上彈出。遺憾的是，球沒有落在腳背上，而是打呲了。終場前1分鐘，孫興慜從邊路傳球給賽爾希奧•雷吉隆，後者破門得分，但因孫興慜被判越位，進球被取消。 托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示：“本場比賽對方守門員的防守令人難以置信”，流露出深深的遺憾。《天空體育》等當地媒體表示：“在球門前，孫興慜的表現並不像平時那樣(出色)”，破例地給出了低分。 另外，德國足球乙級聯賽荷爾斯泰因基爾所在的李在城(29歲)在2020~21賽季DFB(德國足球協會)德國杯第二輪(32強)對陣拜仁慕尼黑隊時打滿全場，為球隊獲勝做出了貢獻。在兩隊結束加時賽鏖戰2比2戰平進入點球大戰的情況下，李在城作為球隊第4名點球手成功攻破對方球門。最終基爾隊在點球大戰中以6比5獲勝，爆冷晉級16強，下壹輪將與白昇浩效力的達姆施塔特隊相遇。

한국어