前所未有……兩次被彈劾的特朗普. January. 15, 2021 07:27. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普在卸任壹周前的13日遭到彈劾。這距離特朗普的支持者闖入國會大廈進行暴力示威僅隔壹周。總統在任期內兩次在國會眾議院遭到彈劾，這在美國歷史上尚屬首次。特朗普2019年12月因所謂的“烏克蘭醜聞”在眾議院遭到彈劾。但彈劾案在當時由共和黨占據多數議席的國會參議院被否決。眾議院13日以232票贊成、197票反對的表決結果，通過了對涉嫌“煽動內亂”的特朗普總統彈劾案。除222名民主黨議員外，眾議院共和黨3號人物利茲·切尼等10名共和黨議員也對彈劾投了贊成票。彈劾案指出，特朗普總統煽動支持者闖入國會大廈，企圖推翻大選結果，否定了作為總統的宣誓，破壞了民主和憲法。 直接原因是特朗普“助長國會議事堂暴力事件”，但與此同時，這也是對他從去年11月大選之前開始連續兩個月提出不正當選舉疑惑並主張不服的審判。眾議院通過的彈劾案將移交參議院進行彈劾審判程序。共和黨參議院院內代表米奇·麥康納爾表示，“不管參議院行動多麽迅速，在特朗普總統卸任前都不會得出結論”，明確表示20日之前不會處理彈劾案。 眾議院議長南希·佩洛西在彈劾案通過後召開記者會表示：“眾議院向世人證明，包括美國總統在內的任何人都不在法律之上。”她批評稱，“特朗普總統是既明確又現實的國家危險”，隨後立即在彈劾案上簽了字。

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