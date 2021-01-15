特朗普在卸任之前再遭彈劾，傲慢的掌權者的醜陋退場. January. 15, 2021 07:27. . 美國國會眾議院13日以232人贊成、197人反對的表決結果，通過了對特朗普總統的彈劾動議。這是繼前年底之後，第二次表決通過彈劾案。特朗普在4年任期中兩次遭到彈劾，成為美國歷史上第壹個遭受如此待遇總統的羞辱。如果參議院表決通過，他將成為首位遭到彈劾的總統。眾議院議長南希·佩洛西表示：“這表明，包括總統在內的任何人都不在法律之上。” 針對任期還剩不到壹周的總統的彈劾案獲得通過，如實反映了美國政治必須讓非正常掌權者以非正常方式退場的肅殺現實。目前還剩下三分之二贊成的參議院投票表決。預計這壹表決將在特朗普卸任後進行，因此，特朗普將暫時結束任期。但是他背負的汙名卻很大。很難抹去煽動暴力沖擊國會的煽動內亂犯罪嫌疑人的烙印。眾議院表決中已經出現了10票贊成的共和黨票，因此很難保證會像前年那樣在參議院被否決。 特朗普總統的“不華麗”退場，是直到最後壹刻也不承認大選失敗，甚至煽動支持者叛亂的煽動性民粹主義走向極端的結果。在4年任期內壹直以分裂和煽動政治將美國分裂成兩半的特朗普總統，打破了壹直支撐美國政治的服輸傳統，事實上助長了暴徒踐踏了民意殿堂。結果，在20日新總統就任儀式前夕，首都華盛頓處處都出現了軍隊部署的不雅風景。 民主黨方面除了彈劾之外，還在推動適用禁止參與內亂或叛亂行為的公職者擔任未來公職的憲法第14條修正案。也就是說，要從源頭上封鎖特朗普總統4年後再次參加大選，以阻止其東山再起。即使這樣，卸任後也不可能堵住他的嘴，特朗普的支持層依然穩固。要從黑暗的“特朗普隧道”中擺脫出來，可能還需要更多時間。但民主克服了混亂，治愈了傷口，恢復了健康。美國現在應該通過團結和共贏的政治，顯示其恢復力。

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