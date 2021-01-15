“領養，改變生活和世界的祝福”. January. 15, 2021 07:28. by 金泰成記者 kts5710@donga.com. “媽媽，朋友們都說領養的父母都不好。被領養的孩子都很可憐。” 低垂著雙肩的女兒的眼神非常地遊移。安靜地抱住孩子的沈某（51歲）哽咽了。以心胸扶養的女兒。沈某自豪地說，2007年公開領養的女兒，她比誰都更為愛護。無論在哪裏，女兒都會理直氣壯地說自己是領養兒。但是最近孩子壹下子縮了起來。這是因為“小正仁事件”之後周圍人的視線變得冷淡。 “女兒問我，以後對朋友或周圍人應該怎麽說。我無言以對。雖然我對小正仁事件比任何人都感到悲傷和憤怒，但沒想到這件事會讓人們戴著有色眼鏡看待領養……” 13日，對因虐待兒童而去世的小正仁的養父母進行了首次公審。最近，小正仁的明朗面孔被公開後，社會公憤比任何時候都大。但是，最近火苗正朝著意想不到的方向蔓延。養父母虐待小正仁的事實被突出，社會對領養本身產生了偏見。 最好不是，但領養家庭最近對此深有體會。收養子女的鄭某（60歲）說：“因為是收養家庭，心情如此萎縮，還是第壹次。” “突然經常有熟人打來電話。然後就突如其來地問我，‘孩子過得怎麽樣？’光聽語氣就知道了。突然感覺像是犯了什麽罪。” 隨著這種氛圍的擴散，全國領養家庭聯盟7日發表了呼籲文，呼籲“請停止社會冷遇”。聯盟代表吳昌華（音譯）惋惜地說：“由於周圍人的視線或其他家人的反對，‘想暫緩領養’的預備領養父母正在增加”，“需要領養的孩子在持續增加，如果這種偏見繼續擴散，可能會出現嚴重的領養空白。” 除了對小正仁養父母的憤怒外，也有必要冷靜地看待現實。根據保健福祉部的統計，在2019年被判斷為虐待兒童的30045件中，養父母犯下虐待的事例有94件。在所有虐待中，只占0.3%。在3萬多件案件中，有72.3%是“親生父母”所為。 反而，對小正仁事件感到更痛心的是養父母們。領養3個孩子的申某（59歲）說：“反而感覺不到是別人的事情。領養的父母們認為小正仁是‘本來也有可能是來到我身邊的孩子’。因此更加憤怒，更加傷心。” 當然，以此次事件為契機，對領養過程和事後管理的仔細驗證和支援應該進壹步加強。但是，不能將此視為阻止虐待兒童的本質性解決方法。不要忘記，領養是“挽救壹個孩子乃至壹個家庭生活和靈魂的崇高之舉”（吳昌華）。

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