對“孫納爾多”來說,如果有5分鐘最想見誰...“顯然是C羅”. January. 14, 2021 07:38. by 金東昱 creating@donga.com. “當然,肯定想見克裏斯蒂亞諾•羅納爾多。” 孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)在被問到“如果有5分鐘的時間,不管過去和現在,不管是誰,最想見誰”時,選擇了克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•尤文圖斯隊)。 13日,在線視頻服務(OTT)“亞馬遜PRIME視頻體育”節目《The Last 5》公開了與孫興慜的訪談。《The Last 5》是通過與數字“5”相關的問題,觀察明星球員平時的生活和想法的視頻。這是回答手機上最近分發的5條短信、手機上最近儲存的5張照片等5個問題的形式。 當主持人問到“如果有5分鐘的時間,最想見的人”時,孫興慜說:“這是個很難回答的問題。太多了。”接著孫興慜表示:“想和C羅見面”,“想和他進行壹場面對面的討論,我想談談足球,看看他是如何訓練和準備比賽的。”孫興慜從小就壹直把C羅視為偶像。兩人的場上位置相同,都是邊鋒,球衣號碼(7號)也相同。 孫興慜說:“除了足球以外,我還想見哥哥”,“我們好久沒有見面了。雖然偶爾會視頻通話,但是在地球的另壹邊,很想念他。”目前,他的哥哥孫興慜在故鄉江原春川和父親壹起教孩子們踢足球。 孫興慜還公開了最近保存的5張照片。獲得普什卡什獎時與父母合影留念的照片、抱著巨大的足球坐在餐桌上的兒時照片、國家隊訓練場面、下雪的賽場外風景、英超本月最佳球員選定照片等。最近發出的手機信息是托特納姆熱刺隊的宣傳職員、托特納姆熱刺隊隊友的集體聊天、在法國的國家隊隊友(推測是黃義助)、母親、姨母。 孫興慜在公開自己喜歡聽的音樂時提到了防彈少年團(BTS)。“聽到BTS的歌曲,就會產生力量,想起韓國。”

