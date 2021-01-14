金與正更加粗魯的嘴……越是這樣越狹窄的朝鮮機會. January. 14, 2021 07:38. . 昨天，朝鮮國務委員會委員長金正恩的妹妹金與正就韓國軍隊監視朝鮮閱兵式活動指責稱，“難以理解的奇怪家夥”“專挑讓世人笑柄的特等傻子”。金正恩在第八次黨代會閉幕時表示，“最緊要的是經濟”，敦促經濟發展，但同時表示，“在進壹步加強核戰爭遏制力的同時，要盡壹切努力壯大最強軍事力”。他此次沒有提及去年1月黨中央全會上提到的“集中全力經濟建設”，實際上是在提出回歸“（核、經濟同步發展的）並進路線”。 黨代會如此以粗話和惡語收場，反過來反映了在8天會議期間也看不到自己活路的情況。壹直以來，每當朝鮮與美國對話出現分歧時，朝鮮都會提高對韓國的譴責力度，敦促美國予以關註和改變。朝美對話中斷的去年3月，金與正向青瓦臺表示“害怕的狗在叫”，6月要求中斷對朝傳單的散發和廢除韓美工作小組。在這種情況下，統壹部前天為了韓朝間非對面的對話，開始了4億韓元的影像會議室建設招標。南北之間的熱線已經連續3年處於癱瘓狀態。 將於20日上臺的美國政府對朝談判陣容由從克林頓、奧巴馬政府開始配合的資深外交官組成。他們追求的是正統的外交語法，而不是像特朗普政府那樣通過總統變化無常或突發行動展開突然的對話。2009年朝鮮發射“光明星2號”並進行第二次核試驗時，奧巴馬政府劃線不予補償，以“戰略忍耐”相回應。 如果朝鮮拒絕對話、增強核武器，只能是“淪落式忍耐”，即對朝鮮挑釁以更強硬的制裁相回應，勒緊朝鮮的喉嚨。朝鮮在拜登政府感到厭倦之前，應該先進行對話。對對方的惡言惡語也只會破壞對話的氛圍。朝鮮應該停止自己縮小機會窗口之舉。

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