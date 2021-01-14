描繪母愛的畫家. January. 14, 2021 07:38. . 身穿條紋連衣裙的母親正讓孩子坐在膝蓋上給她洗澡。壹手摟著孩子的腰，另壹手洗孩子的腳。圍著白色幹凈毛巾的孩子和媽媽壹起，把視線固定在水盆的水中。瑪麗·卡薩特壹生都是單身，但她創作了很多描寫母親和孩子、特別是母愛的作品。她為什麽那麽鐘情於母愛呢？ 卡薩特是唯壹壹位參加過法國印象主義展覽的美國女性。托出生於富裕家庭的福，她曾到巴黎留學，但由於是女性，未能進入國立美術學校巴黎美術學院。她經常去個人畫室，或者在盧浮宮臨摹大師們的作品，不斷積累實力。在以男性為主的美術界，要想成為外國女性畫家，需要她自己的戰略。卡薩特想把男畫家們無法表現的只屬於女性的特別感情和經驗融入到畫中。她選擇的主題是女性、孩子和母愛。為了成功成為畫家，她拒絕結婚生子，但是周圍有很多可以成為模特的女友和孩子。 她的畫作雖然也會描繪觀看歌劇、劃船等女性的戶外活動，但更是細心地捕捉了在家庭裏給孩子洗澡、餵奶、讀書、喝茶等已婚女性的平凡日常生活。特別是畫了多次洗澡的場面，畫的主題和似乎從上往下看的構圖受到了日本木版畫和同僚畫家埃德加·德加的畫作的影響。 這幅畫反映了當時的時代面貌。1880年代中期，法國幾度流行霍亂，嬰兒死亡率急劇增加。作為疾病預防對策，強調了洗澡和清潔的環境。另外，隨著母親角色在嬰幼兒時期的重要性逐漸擡頭，比起交給保姆照顧，更提倡由母親親自照顧子女。畫中的家庭實際上也有保姆，但畫家通過母親洗孩子的樣子，強調了親和溫暖的母愛。

한국어