崔鐘健：“伊朗應拿出被扣押船只汙染海洋的證據”. January. 14, 2021 07:39. by 林賢錫 lhs@donga.com. 為使被伊朗革命衛隊扣押的韓國船只獲釋在伊朗當地進行交涉的韓國政府代表團沒有取得任何成果，踏上了回國的路。據韓國外交部13日透露，第壹次官崔鐘健從10日開始在伊朗停留三天兩夜，接連會見了伊朗外交部長紮裏夫等伊朗高層領導人，討論了被扣留韓國船只問題和向韓國支付被凍結的約70億美元（約合7.66萬億韓元）規模的原油進口貨款的方案。韓國外交部就伊朗扣押船只壹周以上卻仍沒有出示任何被扣船舶汙染海洋的證據壹事表示：“崔鐘健次官敦促伊朗方面提供證據。” 伊朗表示，“船舶扣留問題是需要司法判斷的技術性問題”，堅持凍結資金問題是談判優先順序的既定立場。12日，伊朗議會國家安全外交政策委員會主席莫茲塔發·佐努裏在會見崔鐘健時表示，“不希望因為美方采取非人道的國際交易制裁措施，韓國和伊朗兩國關系受到影響”，敦促解決凍結資金問題。 崔鐘健將在伊朗停留到12日，然後經由卡塔爾於14日回國。韓國政府計劃通過與伊朗的聯絡渠道，繼續討論韓國船只釋放問題。

한국어