文在寅政府欲加快作戰指揮權移交，卻因朝鮮反對韓美聯合軍演陷入“進退兩難”. January. 14, 2021 07:39. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 在美國拜登政府即將上臺之際，文在寅政府為確保特朗普總統執政時期成為泡影的任期內（2022年5月）移交戰時作戰控制權的新動力而煞費苦心。但是，朝鮮國務委員會委員長金正恩在勞動黨第八次代表大會上提出把中斷韓美聯合軍演作為重啟韓朝對話的條件後，問題變得更為復雜。為了加快戰時作戰指揮權的移交，需要進行檢驗韓國軍隊獨自運用能力的韓美聯合訓練，但這種情況下，朝鮮可能會強烈反對，因此陷入了進退兩難的境地。 據悉，韓國軍方從去年底開始設立了等拜登政府上臺後，在今年的韓美聯合軍演中完成對未來聯合司令部運用能力的第二階段（完全運用能力）和第三階段（完全任務執行能力）檢驗評價的內部目標，並計劃與美國進行磋商。只有完成對戰時作戰指揮權移交以後未來聯合司令部運用能力的第三階段檢驗，才能滿足移交戰時作戰指揮權的條件之壹。 受新冠疫情的影響，去年上、下半年韓美聯合軍演或延期或縮減，韓美軍方未能正常進行預定的“完全運用能力”檢驗。據悉，去年10月在華盛頓舉行的第52屆韓美安保磋商會議上，考慮到新冠疫情和韓國軍隊的準備情況，美國表示今年也很難進行這壹檢驗。 特別是隨著金正恩在9日公開的黨代會工作總結報告中表示，“韓國壹直在回避應中斷與美國的聯合軍事演習的壹再警告”，公開要求中斷聯合軍演，情況變得更加復雜。從期待美國政府的更叠來打開戰時作戰指揮權移交討論瓶頸的韓國政府立場來看，出現了既要不刺激朝鮮、同時還要推進指揮權移交的困難局面。 因此，正在就預定今年3月進行的上半年聯合軍演進行磋商的韓美軍方擔心，可能會對演習的細節內容出現分歧。韓國軍方考慮到朝鮮的抗議和新冠疫情的影響，可能會要求維持縮減為通過電腦模擬進行的指揮所演習（CPX）的訓練規模，同時進行檢驗“完全運用能力”的方案。 不過，美軍是否會答應還是未知數。考慮到朝鮮闡明將增強核能力等韓半島安全狀況，很有可能要求把主要精力放在對朝聯合防衛態勢的檢驗上，而不是旨在移交作戰指揮權的檢驗。壹名韓國政府消息人士表示：“過去駐韓美軍壹直擔心惡劣的訓練條件和韓國軍隊的訓練不足，政府可能會處於在南北關系和作戰指揮權移交中選擇壹個的十字路口。”

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