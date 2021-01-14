要想搭乘飛往美國的飛機，乘客必須出示陰性判定確認書. January. 14, 2021 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 從26日開始，如果想乘坐飛往美國的飛機，必須證明新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)陰性判定事實。 《紐約時報》(NYT)等美國媒體12日(當地時間)報道說，疾病控制預防中心(CDC)即將啟動上述內容的行政命令。根據行政命令內容，想要搭乘飛往美國的飛機的所有乘客，必須在以出發日為準的72小時內，通過相關文件證明獲得新冠肺炎檢測陰性判定的事實，或提交能夠確認感染後已經恢復的文件。CDC表示：“航空公司要確認乘客的文件，並拒絕未提交文件的乘客登機。” 行政命令也適用於美國公民，即使是註射了新冠疫苗的人，也要提交陰性判定確認書。壹位外交消息人士表示：“這壹行政命令適用於所有從韓國出發的乘客以及所有進入美國的乘客。”但是2歲以下和只在美國機場換乘的乘客將免除提交陰性判定確認書的義務。 此前，美國保健當局壹直勸告乘坐國內航線或飛往美國的國際航班的乘客在旅行前後進行新冠肺炎診斷檢查。如果從中國、英國等歐洲國家出發，如果不是美國國籍，將全面禁止搭乘飛往美國的飛機。即使從26日開始實行“提交新冠肺炎檢測陰性判定確認書義務化”的規定，對這些國家的遊客的入境禁止措施也會維持壹段時間。 據《法新社》12日報道，愛爾蘭也決定從15日開始義務性地要求所有入境者提交新冠肺炎檢測陰性判定確認書。

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