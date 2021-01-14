20%的國民表示：“在新冠疫情發生後開始股票投資”. January. 14, 2021 07:39. by 申나리 journari@donga.com. 據調查，每5名國民中就有1人在新型冠狀病毒肺炎疫情發生後開始了股票等金融投資。由於每3名20多歲年輕人中就有1人投資股票，因此股票熱潮非常火熱。 據韓國金融投資者保護財團13日發表的《新冠時代金融行動調查》顯示，有19.0%的受訪者表示，“新冠肺炎疫情發生後，生平第壹次開始或重新開始金融投資。”這是從去年10月27日到11月16日以2000名20~64歲的成年人為對象進行在線問卷調查的結果。 特別是20多歲人群中，因新冠疫情開始或重啟股票投資的比重最高，達到29.0%。青年層試圖從股票中尋找資產增值機會的投資熱潮得到了印證。其後依次為30多歲(20.5%)、40多歲(20.1%)、50多歲(12.6%)。 58.8%的被調查投資者表示，在新冠疫情發生之後，投資了△新冠肺炎相關股票 △美國技術股 △虛擬貨幣 △衍生產品中的壹個以上。與新冠肺炎相關的股票最多，占41.9%，其後依次為美國技術股(28.6%)、衍生產品(22.0%)、虛擬貨幣(15.9%)。 同時，27.3%的應答者表示，為應對新冠疫情沖擊帶來的收入減少，減少支出，調整了購房資金、退休資金等財務目標。

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