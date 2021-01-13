韓國船企2020年訂單量力壓中國，時隔2年再次奪回全球第壹. January. 13, 2021 07:26. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 韓國在去年的世界船舶訂單量排名中超過中國，位居第壹。繼2018年之後時隔2年再次奪回全球第壹的位置。造船業界今年也期待取得好成績。 12日，據英國造船和海運行情分析企業克拉克森調查公司透露，韓國在去年世界船舶訂單量1924萬CGT(738艘)中，承接到了819萬CGT(187艘)訂單，以43%的市場份額力壓中國，位居全球訂單第壹位。第二位是承攬788萬CGT訂單的中國，第三位是日本。 韓國在上半年(1~6月)因新型冠狀病毒肺炎疫情導致訂單不足，未能取得理想的業績。進入下半年(7月~12月)後，隨著主力船種液化天然氣(LNG)運輸船等訂單的正式開始，與中國之間的差距逐漸縮小。特別是11月、12月兩個月期間，共接到了441萬CGT訂單，占總訂單量的壹半以上。因新冠疫情而沈寂的訂單重新開始後，全球大客戶紛紛湧向了技術力量和高品質的韓國造船企業。 韓國承攬到了去年招標的49艘大型LNG運輸船中的36艘、41艘VLCC中的35艘、28艘S-MAX級原油運輸船中的18艘，在高附加值船種上顯示出了競爭力。

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