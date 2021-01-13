伊朗：“韓國應拿出凍結資金的利息”. January. 13, 2021 07:26. by 林賢錫, 崔智善 lhs@donga.com,aurinko@donga.com. 韓國政府代表團為討論伊朗釋放所扣留的韓國船只問題，11日會見了伊朗外長紮裏夫，但沒有取得任何成果，只是確認了伊朗的既有立場。有分析認為，伊朗央行行長阿蔔杜勒納賽爾·赫馬蒂幹脆要求韓國“支付被凍結在韓國國內銀行的伊朗資金的利息”，因此代表團“空手回國”的可能性增大。 據伊朗官方的梅爾通訊社等媒體報道，韓國外交部第壹次官崔鐘健當天接連會見了紮裏夫和伊朗最高領袖哈梅內伊的親信、外交政策戰略委員會主席卡邁勒·哈拉齊等高層人士，討論了釋放“韓國化學”號油輪和5名韓國船員的問題。伊朗人士則堅持“扣留船只是因為環境汙染，應該履行伊朗司法程序”的態度。 紮裏夫重申，當務之急是首先歸還被韓國商業銀行凍結的伊朗原油出口貨款70億美元（約合76900億韓元）。他聲稱：“凍結資產問題是兩國關系的最大障礙”，“由於韓方的非法行為，韓國在伊朗的形象正在惡化。”哈拉齊也發表了類似的意見。 赫馬蒂當天在接受伊朗國營電視臺采訪時公開表示，“韓國商業銀行凍結了伊朗資產，卻連利息都不支付”，並在前壹天會見崔鐘健時要求支付利息。 崔鐘健將在伊朗停留到12日，然後經由卡塔爾於14日回國。外交界也有聲音稱，兩國談判陷入了僵局，青瓦臺應該親自出面解決問題。

한국어