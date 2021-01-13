韓國即將追加簽購諾瓦疫苗1000萬人份. January. 13, 2021 07:27. by 柳根亨記者、世宗=南建宇記者 noel@donga.com,woo@donga.com. 韓國政府和美國制藥公司諾瓦瓦克斯醫藥公司的新冠疫苗合約即將簽訂。韓國國務總理丁世均在12日召開的中央災難安全對策本部會議上表示：“壹直在努力引進其他平臺的疫苗，最近取得了相當大的進展。”這意味著，與已確定引進國內疫苗不同，將追加引進其他制造方式（平臺）的疫苗。輝瑞和摩德納是“mRNA”疫苗，阿斯利康和強生是病毒介質（矢量）疫苗。很有可能追加引進的諾瓦瓦克斯產品是長期用於制造疫苗的蛋白質重組方式。韓國政府相關人士表示：“最快在下周，最遲在本月內簽訂合同。” 據悉，韓國政府為了從第二季度（4月至6月）開始引進至少1000萬人份的諾瓦疫苗，正在進行最後的磋商。如果簽訂合同，確定先購買的疫苗至少有6300萬人份（1.26億次）。諾瓦疫苗的保質期很長，而且也能冷藏溫度保存。據悉，副作用也很小。最重要的是，國內SK生物公司正在進行委托生產，令人期待有穩定的供應。韓國政府相關人士表示：“正在努力確保現有疫苗的追加量”，“整體上考慮最多1.8億次（約9000萬人份）的量。”

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