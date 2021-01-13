平壤的對美強硬派 vs 華盛頓的對朝老手. January. 13, 2021 07:27. by 尹完準, 崔智善 zeitung@donga.com,aurinko@donga.com. 拜登政府的上臺（當地時間20日）將於13日迎來“D-7”。拜登政府對朝外交陣容的人選也進入了收尾階段。朝鮮國務委員會委員長金正恩也通過第八次黨代會呈現了對美陣容的輪廓。韓國政府期待，壹旦拜登政府任命專門負責朝核事務談判的國務院對朝政策特別代表，朝美對話的條件會比預想更快地具備。有預測認為，在金正恩提出“先發制人打擊核武器”、要求美國改變態度的情況下，決定朝美之間是重啟談判還是強強對峙的命運的壹年已經開始。 韓國政府多名消息人士12日表示：“正在要求拜登政府盡快任命對朝政策特別代表”，“被提名的美國國務卿托尼·布林肯和副國務卿溫迪·舍曼的聽證會最早可在本月內舉行，之後如果任命對朝政策特別代表，將成為美國對朝鮮發出的第壹個信息。”即，任命對朝政策特別代表可能會成為拜登政府與朝鮮進行某種形式對話的信號。 金正恩10日再次啟用去年因朝美首腦會談決裂而被追究責任並解除統壹戰線部長職務的強硬派金英哲為統壹戰線部長。據悉，勞動黨第壹副部長金與正正與外務省第壹副相崔善姬正在壹起制定對美戰略。而在美國，不僅是布林肯和舍曼，連中央情報局局長提名人威廉·伯恩斯都是朝鮮問題老手。外交消息靈通人士表示：“金正恩表示，只要美國的態度沒有發生劃時代的變化，將繼續推進核開發，他已經把球踢給了美國”，“但是拜登外交安保陣容太了解朝鮮的談判-挑釁模式，因此很難期待類似特朗普政府時期的接近。”

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