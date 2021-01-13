李洛淵的利益共享制，最終將成為“扭企業的胳膊”. January. 13, 2021 07:27. . 共同民主黨代表（黨首）李洛淵前天提議的“新冠利益共享制”在政界和經濟界引起了風波。李洛淵代表說：“應該討論因新冠疫情獲益良多的階層和行業將壹部分利益貢獻給社會，幫助受害嚴重的壹方的方式。”共同民主黨內部甚至提出了接受“自願”捐款來支援個體經營者等、並給予捐贈者稅收優惠的具體方案。話雖然說是“自願”，但不知為何，據說早已有人提到了三星、SK、LG等大企業和Naver、Kakao等“非接觸企業”的名字。 隨著新冠疫情的長期化，脆弱階層和行業的損失越來越大，相反，因房價、股價暴漲而資產增加的人也越來越多，這是值得擔憂的情況。沒有人反對選擇性地向個體經營者發放第三次災難支援金，這意味著國民同意支援受災更為嚴重的人。即便如此，把大企業和個人的利益收回來分給困難的人們，也不是正常國家可以使用的對策。去年底決定向12000多名富裕階層征收用於應對新冠疫情的壹次性稅金的阿根廷，是因長期實行民粹主義政策而財政困難的國家。 企業的利益應該投入到為未來的投資中，回到勞動者、投資者身上。這就是為什麽有人批評利益共享制是無視“企業賺錢、納稅、給工人工資、支持經濟”的市場經濟原則的社會主義構想的原因。執政黨此前主張，發行巨額國債，向完全沒有損失的公務員等全體國民分發第四次支援金，現在又要求接受企業捐贈來幫助困難者，這是前後矛盾之舉。去年第壹次支援金時，總統曾出面鼓勵，但實際捐款卻只有1.9%。 不管再怎麽加“自願”壹詞，韓國不會有企業願意從純粹的意圖來接受執政黨主導的捐款。如果不參與捐款或捐贈甚少時，將為撲天蓋地的社會指責、由此造成的企業形象受損、“可惡罪”所困擾，擔心之後可能遭受的損失而捐款，這怎麽可能是自願的呢？執政黨拒絕企業懇切的訴求，憑借國會多數議席，多次強行通過經濟三法、工會三法、重大危害處罰法等勒緊企業活動的法案，不能夠像收取準租稅壹樣收斂正當的企業利益。沒有資格進行這樣的討論。

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