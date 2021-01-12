終結者的憤怒：“美國國會暴動堪比納粹的水晶之夜”. January. 12, 2021 07:32. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 電影《終結者》的主演、奧地利出身的前美國加利福尼亞州州長阿諾德•施瓦辛格(74歲)將最近美國國會暴動事件比喻為德國“納粹”。他特別猛烈抨擊同屬共和黨的美國總統唐納•德特朗普，稱“特朗普是個失敗的領導者，堪稱史上最差總統”。 據美國ABC電視臺等媒體報道，前州長施瓦辛格10日(當地時間)在推特上上傳了壹段長約7分30秒的視頻，並說：“6日是美國版的‘水晶之夜’。”“水晶之夜”是納粹1938年11月在德國全境的猶太人學校、商店等地縱火搶劫等全面鎮壓猶太人的日子。 施瓦辛格表示，當時的納粹與如今美國的極右翼團體“驕傲男孩”(Proud Boys)相似。他說：“引發國會暴動的他們不僅僅是單純地打碎了美國國會議事堂的玻璃窗，更是打破了我們共同的信念。他們損壞的不僅僅是容納著美國民主制度的那棟建築的門，更踐踏了我們國家建立的基礎原則。” 他表示，“特朗普總統為了推翻公正的選舉結果，用謊言誤導人們，並找到了發動政變的方法”，並嚴厲批評特朗普是美國“史上最差總統” 前州長施瓦辛格壹直與特朗普總統保持著不愉快的關系。特朗普在執政第壹年即2017年，曾批評說，前州長施瓦辛格在負責自己曾主持的電視節目《The Apprentice》後，節目收視率暴跌。憤怒的施瓦辛格隨即反駁表示，“妳來電視上工作，而我代替妳去當總統吧。這樣所有人都能安然入睡。”

한국어