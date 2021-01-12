經濟副總理洪楠基：“積極討論加入CPTPP”. January. 12, 2021 07:32. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 韓國政府決定積極研究加入日本、澳大利亞等參與的“全面•漸進的跨太平洋經濟夥伴協定(CPTPP)”。隨著美國拜登政府回歸協定的可能性增大，韓國開始著手應對新的通商秩序。 11日，企劃財政部在經濟副總理兼長官洪楠基主持的對外經濟長官會議上發表了上述內容的“今年對外經濟政策推進戰略”。11個國家參與的CPTPP原本由美國參與，但美國總統唐納德•特朗普單方面退出。強調多邊貿易秩序的拜登政府正在考慮重返協定，因此韓國政府也開始考慮加入。文在寅總統11日在新年賀詞中表示：“將積極考慮加入CPTPP。” 在今年的對外經濟政策推進戰略10大目標中，首選積極討論加入CPTPP的政府將主導參與新的通商秩序，擴大出口市場。△衛生檢疫 △水產補助金 △數字通商 △國營企業等4大通商領域將改善制度。韓國政府壹位有關負責人表示：“我們將按照CPTPP的要求，在各領域準備基礎設施和程序。” 另外，政府將開始為去年11月最終簽署的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)的生效做準備。RCEP是由韓中日、東盟10個國家、澳大利亞、新西蘭等15個國家參與的世界最大規模的自由貿易協定(FTA)。政府計劃在上半年結束工作，下半年通過國會批準同意程序。

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