登上“父親位置”的金正恩，會倒退為核、領袖偶像化體制嗎？. January. 12, 2021 07:33. . 朝鮮前天在勞動黨第八次代表大會上推舉國務委員會委員長金正恩為黨總書記。總書記壹職，是金正恩在2012年將父親金正日稱為“永遠的總書記”時，作為象征意義保留的職位。黨代會的決定特別列舉了金正恩完成國家核武器和加強國防力量的“業績”，贊揚“這是民族萬代永垂不朽的愛國功績”。據悉，朝鮮為慶祝“無上大喜事”，昨天零點舉行了深夜閱兵式。 金正恩登極成為總書記，可能是現在能夠進入其父親位列的自信心的產物。預計在本月舉行的最高人民會議中，也有可能登上“永遠的主席”其爺爺金日成的位置。在領袖即是黨和國家的唯壹獨裁體制下，這不會僅僅是單純的更換稱呼，但每當更換名稱時，以領袖為頂點的權力集中更加深化，這就是朝鮮金氏王朝70年的歷史。 正因如此，如果不建立更加穩固的唯壹領導體制，就難以克服最近的危機，從中可以讀出這種緊迫感的流露，雖然具有悖論性，但卻是無可爭辯的朝鮮現實。在制裁、水災、新冠疫情三重苦難中，朝鮮無處可找到突破口。最高領導人在群眾面前淚眼婆娑的“眼淚秀”，也上演了壹兩遍。最終，可以依靠的角落，只有借助老壹輩的權威，強化壓抑體制。 金正恩擁有的只有核武器。就這樣將物質神化的核崇拜延續為領袖崇拜，逐漸退步為偶像化國家。現在剩下的只有利用這種虛幻的權威來壓榨居民。在掌握核的領袖的領導體制下，居民們將面臨更加嚴酷的監視和管制。這是被動員到北極寒流襲來的深夜閱兵式現場的士兵和居民所面臨的現實。 活路只有通過無核化的改革開放，金正恩卻提出核武器威脅美國，聲稱要馴服韓國。讓身後的金永哲擔任統壹戰線部長，也是為了重新啟動虛張聲勢和欺騙的對外交易。但是這樣的虛假表演在國際社會上還能行得通嗎？ 擁核只能是內爆或者枯死。

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