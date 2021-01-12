連續15個賽季打進15球，C羅再次起飛. January. 12, 2021 07:33. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “得分機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(36歲•尤文圖斯•照片)攻入了本賽季第15個正規聯賽進球，樹立了新的裏程碑。 11日，C羅在意大利都靈安聯體育場舉行的2020~21賽季意甲聯賽與薩索洛隊的主場比賽中，在2比1領先的下半場第47分鐘攻入制勝壹球，幫助球隊以3比1取得了勝利。憑借著本賽季的第15粒進球，C羅拉開了與聯賽射手榜第2位的羅梅洛•盧卡庫(國際米蘭•12球)之間的差距，在該領域領先。尤文圖斯隊憑借當天的勝利取得3連勝，升至聯賽積分榜第4位。 據《進球網》等海外媒體透露，C羅憑借當天的進球，成為歐洲5大職業足球聯賽中唯壹壹個連續15個賽季打進15球(及以上)的球員。包括2006~2007賽季在曼聯隊出戰34場英超聯賽(EPL)攻入17球在內，C羅在曼聯的3個賽季、在西甲皇家馬德裏(皇馬)的9個賽季、在意甲尤文圖斯的3個賽季等，連續15個賽季攻入15球以上。C羅在曼聯在2007∼2008賽季攻入31球；在皇馬2010∼2011賽季攻入40球，在2013~2014賽季攻入31球，在2014~2015賽季攻入48球等，成為聯賽最佳射手。 C羅的壹生競爭對手“足球之神”裏奧內爾•梅西(34歲•FC巴塞羅那)從2006~2007賽季開始到今年賽季為止，連續15個賽季進球數達到兩位數。但是在之前的2個賽季(2006~2007賽季14球，2007~2008賽季10球)中，他沒能取得15粒以上的進球，而本賽季至今他進了11個進球。如果再進4個球，梅西將連續13個賽季打進15球。

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