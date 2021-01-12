晉升為“金正日同級”總書記的金正恩. January. 12, 2021 07:33. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮國務委員會委員長金正恩恢復了2011年朝鮮國防委員長金正日去世之後壹度廢除的勞動黨書記處，並登上了總書記的位子。金正恩擔任了其爺爺金日成主席和父親金正日都擔任直至去世的黨總書記職務。據分析，迎來執政第十年的金正恩登上與老壹輩相同的位列，將進壹步加強壹人統治獨裁體制。 朝鮮中央通訊社11日報道了前壹天舉行的黨代會第六天的消息，並報道說：“決定擁戴金正恩同誌為朝鮮勞動黨總書記。”金正恩的黨內職務，由執政第二年即2012年的黨代表大會上決定的黨第壹書記、2016年第七次黨代會上推舉的黨委員長，最後被更改為黨總書記。朝鮮9日修改黨章，恢復了5年前在黨代會上廢除的書記處體制。也就是說，在執政10年後，朝鮮回到了金日成-金正日時代。 對於金正恩登上特別是在金正日去世的第二年即2012年擁戴金正日為“永遠的總書記”並作為象征性保留下來的總書記位子，韓國政府負責官員表示，“金正恩過去十年間不斷強化權力，現在展示了即使進入與先輩同等的行列，也沒有可以牽制他的勢力”。 金正恩的妹妹、黨第壹副部長金與正，與地位上升的預想不同，反而在黨內議事決定權力機構政治局的候補委員中落選。她只在黨內最高指導機關中央委員會的委員中排名第20位，並在10日黨代會的主席團第二排上露了面。

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